Tigre Géant rugit encore plus fort

Mener une entreprise, c'est avant tout une affaire de stratégie. Chaque vendredi, des dirigeants révèlent quelques éléments de leur plan d'action et de leur vision.

Le Tigre Géant a beau avoir 56 ans, il n'a pas fini de croître. Bon an, mal an, de 10 à 15 magasins franchisés ouvrent leurs portes au pays. Malgré la concurrence féroce de Walmart et des géants en ligne, l'entreprise privée d'Ottawa tire son épingle du jeu.

Tigre Géant semble résolu à donner tort à ceux qui croient que les détaillants généralistes n'ont pas d'avenir, vu les nombreuses fermetures de magasins ces dernières années. «Depuis quatre ou cinq ans, on prend plus d'expansion qu'avant», révèle le président Thomas Haig. Une cadence qui pourra être maintenue pendant «au moins quatre à six ans», prédit-il.

La disparition récente de Target et les fermetures de certains Sears ont laissé des locaux vacants qui facilitent cette expansion. Mais Tigre Géant demeure loyal à son ADN en privilégiant les petites villes et les banlieues où les loyers sont bas.

«Au coin de Peel et De Maisonneuve, à Montréal, ça ne marcherait pas pour nous! Je présume que ça coûterait trop cher le pied carré», indique Thomas Haig, président de Tigre Géant.

Pour les Canadiens urbains, il y a le web, fait valoir le dirigeant rencontré au modeste siège social d'Ottawa.

Les quatre centres de distribution, tous dans la capitale, peinent déjà à fournir à la demande. Pour soutenir sa croissance, le détaillant est en train de centraliser l'entreposage dans un seul bâtiment de 600 000 pi2 à Johnstown (Ontario) qui sera pleinement fonctionnel l'été prochain.

Franchises gratuites

Bien évidemment, il y a aussi expansion parce que les clients continuent d'être au rendez-vous. Attirés, souvent, par les bas prix affichés dans le cahier publicitaire, un outil essentiel pour le détaillant.

Quels sont les autres attraits de Tigre Géant, au juste? Les consommateurs aiment le concept de chasse au trésor (qu'utilise aussi Costco) qui leur permet d'avoir accès à des lots de marchandises de marques nationales à bon prix, répond Thomas Haig. Il cite aussi la taille raisonnable de magasins qui facilite le magasinage.

«Nos franchisés connaissent les besoins de leur communauté mieux qu'un siège social», ajoute-t-il. Il ne s'agit toutefois pas de franchises traditionnelles. «Vous ne pouvez pas juste nous appeler et ouvrir un magasin», affirme Julia Knox, vice-présidente principale de la stratégie et de l'expérience.

Aucun engagement financier n'est exigé. Mais les intéressés doivent faire leurs preuves et travailler un certain temps à la gestion d'un magasin avant que l'entreprise leur en confie un.

«De cette manière, vous recrutez les meilleures personnes, des personnes qui aiment la vente au détail et le Tigre Géant.»