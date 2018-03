Faillite de Sears: des pertes historiques pour des fournisseurs québécois

Marie-Eve Fournier

La Presse La Presse Suivre @mevefournier Quelque 340 entreprises québécoises figurent sur la liste des créanciers de Sears Canada, qui s'étend sur 39 pages et compte 2000 noms. La majorité des fournisseurs s'en tirent avec une perte de moins de 100 000 $. Mais que ce soit dans le secteur du meuble, des valises, des vêtements ou du linge de maison, certaines PME devront composer avec la pire perte de leur histoire.

C'est le cas du fabricant de meubles Elran, à Pointe-Claire, qui vend ses fauteuils et ses canapés à Sears depuis 47 ans. « De notre histoire, c'est sûr que c'est la plus grosse créance, confie le vice-président exécutif Éric Abécassis, au bout du fil. Ce n'est pas plaisant, je dois l'avouer, mais il faut tourner la page. » Sears lui doit 772 704 $. Voyant venir la débâcle de Sears, l'homme d'affaires a « mis chaque mois de l'argent de côté pour amortir le coup ». Même si le détaillant fait partie de ses cinq plus importants clients, il ne craint pas de voir ses ventes reculer ; le volume d'affaires sera simplement transféré vers d'autres détaillants, croit-il. Même scénario du côté de l'usine de Meuble Idéal, spécialisée dans le mobilier de chambre à coucher. Là aussi la créance, de plus d'un million, sera la perte la plus importante jamais subie. « C'est sûr que ça demande une réflexion profonde », admet le directeur général, Marc Godbout. La PME de 120 employés, située à Saint-Charles-de-Bellechasse (dans Chaudière-Appalaches), est déjà à pied d'oeuvre pour trouver de nouveaux clients et maintenir ses ventes.

«Mais ce ne sera pas facile. Tout le monde va se débattre comme un diable dans l'eau bénite.» Marc Godbout



Agrandir Tableau La Presse

La faillite de Sears force également VWV Enterprises à subir sa perte la plus élevée depuis sa fondation en 1977, nous a confirmé la haute direction. La PME de l'arrondissement de Saint-Laurent vend depuis des années des souliers de marques Betula et Hot Paws à Sears, qui est l'un de ses plus gros clients. GRANDIR AVEC SEARS ET GRÂCE À SEARS Fondée en 1952, Groupe Holiday (connu pour ses valises et sacs Swiss Gear, Atlantic et Roots) a carrément grandi avec Sears et grâce à Sears, raconte son président Raymond Durocher. La créance dépasse le million, mais des assurances couvrant les comptes débiteurs viendront amortir le choc. Même si Sears est passée de plus gros client d'Holiday il y a 20 ans à un client ne faisant même pas partie du top 5, sa fermeture n'est pas négligeable pour autant.

«Ça fait mal. Au Canada, on n'arrête pas de perdre des clients. Il y a eu Zellers, et après Target, et là c'est Sears...» Raymond Durocher