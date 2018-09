Des sociétés «zombies» nuisent à la productivité, selon un rapport

Selon cette analyse, au moins 16% des sociétés canadiennes ouvertes cotées en Bourse sont considérées comme des entreprises dites «zombies» - c'est-à-dire qu'elles ont au moins 10 ans d'existence, mais que leurs bénéfices ne suffisent toujours pas à assurer le paiement des intérêts sur leurs emprunts.

Deloitte a souligné que ce niveau était supérieur de 60% à la moyenne mondiale de 10% et démontrait que les entreprises canadiennes sont vulnérables aux secousses économiques et aux perturbations technologiques.

Lorsque ces entreprises parviennent à survivre, elles détournent les capitaux et les talents des entreprises les plus productives et entravent la croissance d'entreprises plus jeunes et plus dynamiques, a fait valoir Deloitte.

Selon la firme, le problème fait partie d'un ensemble de problèmes auxquels font face les entreprises canadiennes vieillissantes. Pas moins de 44% des entreprises de 10 ans et plus affichaient des taux de croissance des revenus sur trois ans stagnants ou négatifs entre 2009 et 2016.

Même si l'environnement technologique et commercial connaît une évolution rapide, les taux de cessation des activités des entreprises diminuent constamment et se situent actuellement à leur plus faible niveau en plusieurs décennies.