Le PIB du Canada a progressé de 0,4% en février

Cette croissance est principalement attribuable à une reprise dans le secteur de l'extraction minière et de l'extraction de pétrole et de gaz, selon l'agence fédérale.

La production des industries productrices de biens a augmenté de 1,2%, entraînée par une croissance dans les secteurs de la fabrication et de la construction en plus de la reprise observée dans le secteur de l'extraction minière et de l'extraction de pétrole et de gaz.

Les industries productrices de services ont affiché une légère hausse de 0,1%, les hausses dans la plupart des secteurs ayant plus que contrebalancé les baisses observées dans les secteurs du commerce de gros et des services immobiliers et services de location et de location à bail.

Le secteur de la fabrication a augmenté de 1% en février, sous l'effet d'une hausse de 1,8% dans la fabrication de biens durables.

Le secteur de la construction a progressé de 0,7%, tandis que le commerce de gros a diminué de 0,5%.