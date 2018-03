Le PIB du Canada a reculé de 0,1% en janvier

Cette baisse est principalement attribuée à la production plus faible dans le secteur de l'extraction de pétrole par des méthodes non classiques et à une activité réduite dans le secteur immobilier, selon l'agence fédérale. Les hausses et les baisses ont été réparties également entre les 20 secteurs industriels.

Le recul du secteur de l'extraction de pétrole par des méthodes non classiques a été principalement à l'origine de la baisse de 0,4% de la production des industries productrices de biens en janvier. Des augmentations ont été enregistrées dans les secteurs de la fabrication et de la construction.

La production des industries productrices de services était essentiellement inchangée en janvier, la baisse dans les services immobiliers et les services de location et de location à bail ayant été contrebalancée par des hausses dans les secteurs du commerce de gros, du commerce de détail, ainsi que de la finance et des assurances. Il s'agit de la croissance mensuelle la plus faible pour les industries productrices de services en plus d'un an.

Le commerce de gros a affiché une augmentation de 0,5% en janvier, six des neuf sous-secteurs ayant progressé. L'activité dans le secteur de la construction a aussi augmenté de 0,5%.