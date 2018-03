ALENA: Un déblocage en vue?

Hier à Washington, l'ambassadeur du Canada David MacNaughton a indiqué que les négociateurs américains avaient fait des propositions qui impliquaient logiquement que les États-Unis étaient prêts à laisser tomber leur exigence de 50% de contenu minimal américain dans les automobiles.

« Ils ont proposé des idées qui étaient en fait assez créatives, a-t-il dit en marge d'une conférence de l'Association américaine des autorités portuaires. Notre réaction a été de dire : 'OK on peut travailler avec ça'. Est-ce qu'on pourrait dès maintenant conclure une entente? Pas du tout. Je ne sais pas si on peut y arriver. Mais je le prends comme un point positif le fait qu'ils se sont attaqués au problème d'une autre manière. »

Ce matin, le dollar canadien a ouvert en hausse avec cette nouvelle, relayée par la Presse Canadienne et le Globe and Mail.

Il est question que la prochaine ronde de négociation à Washington, début avril, dure deux semaines pour favoriser la conclusion d'une entente.

