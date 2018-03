Légère hausse du PIB au 4e trimestre

Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a progressé de 1,7 % au quatrième trimestre.

La production des industries productrices de services a connu une légère augmentation de 0,1 % en décembre, les hausses dans les services immobiliers et les services de location et de location à bail, le secteur public et la finance et les assurances ayant plus que contrebalancé les baisses enregistrées dans le commerce de gros et le commerce de détail.

Les industries productrices de services ont affiché une croissance tous les mois de 2017.

Parallèlement, les industries productrices de biens ont connu une légère baisse de 0,1 % en décembre, après avoir progressé de 1,0 % en novembre.

Les baisses dans les secteurs de la fabrication et de la construction ont plus que contrebalancé la hausse de la production des industries du secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz.