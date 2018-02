 Budget fédéral: 4,8 milliards pour accélérer la «réconciliation» avec les autochtones 

Ces fonds additionnels visent à combler les écarts entre les communautés autochtones et non autochtones. La part du lion (2,9 milliards) ira à l'amélioration des soins de santé et au soutien aux enfants. L'accès au logement accapare un peu plus de 1 milliard et les mesures favorisant l'accès au marché du travail, 447 millions.

À propos des inégalités actuelles, le ministre des Finances, Bill Morneau, a cité en exemple l'accès à l'eau potable qui fait défaut dans plusieurs communautés.

« À cette fin, nous effectuons de nouveaux investissements qui accéléreront les travaux pour donner accès à de l'eau potable et salubre à un plus grand nombre de communautés avant l'échéance prévue. »

Ottawa espère ainsi lever tous les « avis d'ébullition de l'eau à long terme » d'ici mars 2021.

Le gouvernement fédéral met par ailleurs l'accent sur les droits et l'autodétermination des peuples autochtones dans ce troisième budget Morneau. Ainsi, 613 millions seront consacrés, entre autres, à l'augmentation du nombre de traités et ententes d'autodétermination, aux efforts de reconstitution des nations autochtones et au renforcement des institutions des Premières Nations.