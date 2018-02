L'inflation a ralenti à 1,7 % en janvier

Dans son plus récent rapport, Statistique Canada a montré que la moyenne de ses trois mesures de l'inflation de base - qui visent à éliminer l'impact des éléments dont les prix sont les plus volatils, comme ceux de l'énergie - avait avancé une fois de plus pour atteindre 1,8 % en janvier. C'est leur plus haut niveau depuis septembre 2016.

La moyenne de l'inflation de base mensuelle connaît une tendance à la hausse soutenue depuis qu'elle a reculé à 1,3 % en mai 2017. Ce mouvement permet de croire que les prix à la consommation de base ont grimpé avec le récent raffermissement de l'économie canadienne.

Ce mouvement à la hausse des prix sous-jacents est une donnée importante, puisqu'il va sûrement retenir l'attention de la Banque du Canada, ont estimé vendredi des analystes.

Puisque la cible idéale de l'inflation de la banque centrale se situe à 2,0 %, les plus récentes données ont renforcé l'opinion des économistes qui s'attendent à ce que le gouverneur de la banque centrale, Stephen Poloz, continue à hausser graduellement son taux d'intérêt directeur. Il l'a déjà fait à trois reprises depuis l'été dernier.

Les hausses de taux d'intérêt des banques centrales sont leur principal outil pour lutter contre l'inflation lorsqu'elles la trouvent trop forte.

«(La Banque du Canada) s'appuie beaucoup sur les données et (...) nous pourrions potentiellement avoir d'autres hausses des taux afin de garder l'inflation près de la marque des 2 %», a estimé James Marple, économiste principal pour la Banque TD.

«Nous y sommes essentiellement, maintenant.»

La prochaine annonce de la Banque du Canada est prévue pour le 7 mars. La Banque du Canada a soutenu, à plusieurs reprises, qu'elle étudierait les données avant de prendre ses prochaines décisions.

M. Marple a prédit que la prochaine hausse de la Banque du Canada aurait lieu en juillet, mais il ne serait pas étonné si elle survenait plus tôt.

D'autres experts notent que les données sous-jacentes de vendredi pointent vers plus d'une hausse du taux directeur en 2018.

«Même si la croissance des prix d'ensemble a ralenti, les gains des mesures de l'inflation de base restent fermes, ce qui laisse la Banque du Canada en position de procéder à deux autres hausses des taux d'intérêt cette année», a pour sa part estimé Alicia Macdonald, économiste principale du Conference Board du Canada, dans un communiqué.

Malgré tout, Royce Mendes, de la Banque CIBC, a affirmé que même si les pressions inflationnistes de base «se réchauffaient», il s'attend à ce que la banque centrale reste prudente.

«L'économie canadienne fait toujours face à de potentiels vents contraires avec les renégociations de l'ALÉNA, les baisses d'impôts aux États-Unis et les nouvelles règles sur les prêts hypothécaires», a écrit M. Mendes dans une note à ses clients.

Dans l'ensemble, l'inflation a reculé à 1,7 % en janvier, comparativement à celle de 1,9 % en décembre et de 2,1 % en novembre, a indiqué Statistique Canada.

L'agence fédérale a précisé que les principales pressions à la baisse sur l'inflation le mois dernier étaient attribuables au recul des prix de l'équipement vidéo et numérique, de l'électricité et des voyages organisés.

La pression à la hausse était surtout causée par l'augmentation des prix pour le transport aérien, l'essence et les restaurants.

Les prix des aliments ont grimpé de 2,3 % sur un an, leur plus forte croissance depuis avril 2016.

D'une année à l'autre, les prix de l'essence ont gagné 7,8 % le mois dernier, après avoir gagné 12,2 % en décembre.

Dans les différentes régions du pays, Statistique Canada a souligné que les prix à la consommation avaient affiché une tendance annuelle à la hausse plus lente le mois dernier dans huit des dix provinces. Seules la Colombie-Britannique, avec une inflation de 2,1 %, et l'Ontario, avec une inflation de 1,8 %, ont vu leurs prix grimper plus rapidement.