L'OCDE séduite par les politiques de Trudeau

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est séduite par les politiques du gouvernement Trudeau visant à réduire les inégalités sociales à un point tel qu'elle a décidé de tenir pour la toute première fois de son histoire une réunion ministérielle à l'extérieur de Paris - à Montréal, plus précisément- afin d'examiner de plus près la solution canadienne à la montée du populisme qui touche déjà certaines régions du globe.

L'homme de confiance de Justin Trudeau dans cette lutte contre les inégalités sociales, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Jean-Yves Duclos, sera l'hôte de cette conférence qui aura lieu dans la métropole les 14 et 15 mai, a appris La Presse. Les homologues de M. Duclos de la Grèce, de la Suède et du Portugal agiront comme coprésidents de la réunion.

Il appert que M. Duclos a lui-même jeté les premières bases de la tenue d'une telle rencontre ministérielle à Montréal en décembre 2016 alors qu'il avait été invité à prononcer une conférence devant les membres de l'ODCE et de la Banque mondiale afin d'expliquer les nouvelles politiques sociales du gouvernement Trudeau.

« C'est la première fois de l'histoire de l'OCDE qu'une telle rencontre ministérielle des politiques sociales a lieu en dehors de Paris. Ça aura donc lieu au Canada et encore mieux, à Montréal », a indiqué hier le ministre Duclos dans une entrevue à La Presse depuis Halifax, où il a confirmé la signature d'une entente entre Ottawa et la Nouvelle-Écosse sur le financement des services de garde pour enfants.

« Après le discours à Paris, les gens de l'OCDE nous ont sollicités formellement. Ils nous ont dit : "On pourrait profiter de ce qui se passe au Canada pour tenir une première rencontre ministérielle de l'OCDE en dehors de Paris" », a ajouté M. Duclos.

Avant de faire le saut en politique, en 2015, M. Duclos a eu une longue carrière en tant qu'économiste. Il a notamment étudié les effets et les causes des inégalités sociales et a même proposé l'instauration d'un revenu minimum garanti pour mettre fin au cercle vicieux de la pauvreté.

NOUVELLE STRATÉGIE POUR AIDER LES FAMILLES

Depuis son arrivée au pouvoir, en 2015, le gouvernement Trudeau a fait de l'amélioration du sort de la classe moyenne et de la lutte contre la pauvreté une véritable obsession. Il a d'abord réduit le fardeau fiscal de la classe moyenne et augmenté celui des contribuables les mieux nantis. Il a aussi procédé à une refonte de l'ensemble des allocations pour les familles afin de créer la nouvelle Allocation canadienne pour les enfants non imposable qui est entrée en vigueur en juillet 2016. Cette allocation, davantage axée sur les familles qui en ont besoin, a déjà permis de sortir près de 500 000 personnes de la pauvreté, dont 300 000 enfants, selon Ottawa.

En outre, il a réussi à convaincre l'ensemble des provinces de procéder à une bonification du Régime de pensions du Canada - la première bonification du genre.

Récemment, le ministre Duclos a aussi annoncé une nouvelle stratégie sur le logement abordable afin d'aider les familles les moins nanties à se loger. Et d'ici trois mois, il compte annoncer des mesures pour lutter contre la pauvreté.

Le thème principal de la rencontre de Montréal, à laquelle quelque 300 participants du Canada et d'ailleurs sont attendus durant la première journée, portera sur « la croissance inclusive » - un thème cher au gouvernement Trudeau.

« C'est une façon de tourner sur la tête le vieux thème du "Trickle Down", cette politique économique qui a longtemps été valorisée selon laquelle si on aide les plus riches, ça va éventuellement aider la classe moyenne et ceux qui ont des revenus plus faibles », a souligné M. Duclos.

« Maintenant, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est ce qu'on appelle le "Trickle Up" ou la croissance inclusive. On tente ainsi de faire en sorte d'inclure la classe moyenne et de faire en sorte que davantage de personnes puissent participer pleinement à notre société, pour parvenir à un niveau de croissance plus fort, plus élevé », a-t-il ajouté.