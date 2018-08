La Boulangerie Auger achète la marque Betty

Cette transaction, dont le montant n'est pas divulgué, permettra à la Boulangerie Auger d'avoir de nouvelles routes de livraison et de prendre une part de marché en Ontario.

De son côté, la Boulangerie Lanthier continuera d'exploiter ses autres marques.

« C'est une bonne nouvelle, a affirmé le président, Guillaume Talbot, en entrevue téléphonique avec La Presse. La marque Betty a un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de dollars et on espère qu'on va pouvoir développer des synergies avec les clients pour offrir des produits des deux marques sur les deux réseaux de distribution au Québec et en Ontario. »

Guillaume Talbot a indiqué qu'Auger allait investir 1 million de dollars dans son usine de Saint-Jérôme, en plus de créer une vingtaine de nouveaux emplois.

La transaction sera effective à partir du 1er décembre.