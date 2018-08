Molson Coors et HEXO: coentreprise pour des boissons à base de cannabis

La Presse Canadienne

Toronto

Le brasseur torontois Molson Coors Canada et le producteur de cannabis The Hydropothecary (HEXO), de Gatineau, annoncent mercredi la formation d'une coentreprise qui tentera de saisir les opportunités de développement de boissons non alcoolisées à base de cannabis à la suite de sa légalisation pour le marché canadien en 2019.