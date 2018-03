McDonald's veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Joseph Pisani Associated Press New York

Le mastodonte américain a dit que ces changements devraient empêcher 150 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre de se retrouver dans l'atmosphère d'ici 2030, soit l'équivalent du retrait de 32 millions de voitures des routes pendant un an.

McDonald's a dit que la production du boeuf, l'énergie consommée par ses restaurants et les emballages représentent 60% de ses émissions, et qu'il s'attaquera donc à ces aspects en priorité.

La chaîne collaborera avec ses fournisseurs de viande pour réduire les émissions polluantes. Les éleveurs mettront à l'essai une nouvelle technique pour nourrir le bétail: les bêtes seront déplacées d'enclos en enclos, pour permettre au sol qu'elles broutent de récupérer. McDonald's a expliqué qu'un sol plus en santé absorbe davantage de carbone, ce qui signifie qu'il y en aura ensuite moins dans l'atmosphère.

La chaîne demandera aux franchisés de ses quelque 40 000 restaurants de la planète d'installer des ampoules et des appareils moins énergivores. Elle avait aussi annoncé, le mois dernier, que les emballages et les verres utilisés dans ses restaurants seraient plus respectueux de l'environnement.

Le géant n'a pas voulu dire quel montant il consacrera à ces changements.

Une représentante du Fonds mondial pour la nature (WWF), qui a collaboré avec McDonald's pour apporter ces changements, a dit que tout changement adopté par le géant pourrait avoir un effet d'entraînement, en raison de sa taille. Les fournisseurs de boeuf de McDonald's, par exemple, en vendent aussi probablement à d'autres.

McDonald's prévoit réduire ses émissions polluantes de près de 40 pour cent d'ici 2030, comparativement à leur niveau de 2015.

McDonald's n'est pas le seul à prendre le virage vert. Dunkin' Donuts a récemment annoncé la disparition des verres en styromousse d'ici 2020, tandis que Coca-Cola a fait savoir qu'il recyclerait une cannette ou une bouteille pour chaque boisson vendue d'ici 2030.