Une usine retire ses produits des épiceries... faute de personnel

« C'est tellement niaiseux ! », lâche le président du conseil d'administration, Claude Bergeron, au cours d'un entretien avec La Presse. Il n'arrive tout simplement pas à croire qu'une usine doive cesser une partie de ses activités faute de personnel et de logements à proximité, alors que l'intérêt des consommateurs et la rentabilité sont au rendez-vous.

La pénurie a commencé « il y a deux ou trois ans, mais on sent une nette accélération en 2017 », ajoute l'expert en main-d'oeuvre du CTAQ.

« ON A FRAPPÉ UN MUR »

« Dès janvier et février, on a eu des problèmes de recrutement. En juin, c'est devenu extrêmement critique [...] on a frappé un mur. Il a fallu faire des choix de production », raconte Claude Bergeron. Le recours à des employés provenant d'agences est essentiel. « Ils sont voyagés en autobus à partir d'Anjou tous les jours. Ça leur prend deux fois 1 h 10. » Les autres sont syndiqués TUAC.

Six mois après l'augmentation des salaires de 2 %, en janvier, Fleury Michon les a de nouveau bonifiés. « On a rouvert la convention collective en juin et on a eu de bonnes augmentations de salaire, de 50 ¢ à 1 $ de l'heure », précise le représentant syndical Pierre Plante. En échange, la production passera de 5 à 7 jours par semaine.

Claude Bergeron ajoute que « tous les trucs possibles et impossibles » de recrutement ont été essayés. En vain. « Le problème, c'est juste qu'il n'y a pas assez de monde disponible », dit-il en précisant que le taux de chômage dans la région est de 4,2 %.

Le CTAQ confirme. « Ce n'est pas juste une question de salaire. C'est vraiment une question de rareté due au taux de chômage », dit Dimitri Fraeys.

Salaires d'embauche (sans les avantages sociaux)

Journalier : 13,06 $/h

Manutentionnaire : 17,98 $/h

Cuisinier : 19,65 $/h

Chef d'équipe en « sanitation » : 19,94 $/h

Contremaître : 25,40 $/h

* Source : Convention collective et Fleury Michon

DES MAISONS FLEURY MICHON ?

L'usine de Rigaud souffre aussi de sa situation géographique. Pour les travailleurs de Montréal, c'est loin. Et ceux qui voudraient déménager dans le coin ne trouvent pas de logis. Il y a pénurie.

Au désespoir, le conseil d'administration a même envisagé, à la blague, de construire « des appartements Fleury Michon » autour de l'usine de 170 000 pieds carrés, comme ça se voyait à une autre époque. L'entreprise essaie aussi d'avoir accès à une « fast-track » pour obtenir des visas permettant d'embaucher des travailleurs de France pour qui le nom Fleury Michon, connu depuis 100 ans, est attirant, confie-t-on.

Le déménagement n'a pas été envisagé, car « il y a plus de 100 millions de dollars d'investissement » dans l'usine, ce qui se transporte difficilement.

Au bout du compte, il a fallu se rendre à l'évidence. La production de la quarantaine de mets vendus en épicerie devait cesser. Une perte de « de 12 à 15 % » des revenus (soit 15 millions) qui n'est pas sans conséquence. « Il faut revoir notre structure de dépenses, nos coûts fixes. Il faut revoir le personnel, voir qui fait quoi », explique Claude Bergeron. En outre, près de 15 personnes responsables des liens avec les détaillants ont été mises à pied.

Seule la production du poulet général Tao vendu chez Costco a été maintenue, « parce que c'est du gros volume ». La production des repas destinés au secteur HRI (hôtel, restaurant, institution) sera vraisemblablement la prochaine à écoper. « À terme, on ne pourra pas les garder. »

Claude Bergeron souligne que les impacts des problèmes de main-d'oeuvre ont été « très durs à faire accepter » par la direction de Fleury Michon en France. « Pour eux, le succès s'évalue selon le taux de pénétration de leurs produits dans les grandes surfaces. En plus, ils ont mis cinq, six ans à se bâtir une crédibilité ici et on les laisse tomber. C'est très difficile. »

Selon la haute direction, en France, la situation à Rigaud ne remet pas en cause son intérêt à demeurer au Québec. « Nous avons toujours des projets pour développer une offre de qualité dans le retail en Amérique du Nord », nous a-t-on écrit.

La décision de Fleury Michon a aussi des conséquences fâcheuses pour Isabelle Huot et son entreprise Kilo Solution (voir onglet suivant). Et pour toutes les chaînes de supermarchés du Québec qui sont forcées de remplir des espaces vides avec d'autres mets frais, alors que ceux-ci sont peu nombreux. L'impact est double pour IGA : l'usine de Rigaud cuisinait ses repas frais des marques Compliments et Sensations. Et la production de la gamme C'est prêt achève. La recherche de nouveaux fournisseurs s'avère ardue, car l'expertise est rare, spécialement pour de gros volumes, précise l'épicier.