Canadien de Montréal: la zone famille le week-end seulement

L'équipe de hockey mettra ainsi fin à la section familiale « La Petite Bretonne » pour la majorité de ses matchs cette saison, soit ses 23 matchs en semaine au Centre Bell (sur 41 matchs à domicile au total). Mais pour les 18 matchs le week-end, la section familiale sera agrandie de 300 à 450 sièges et disposera de meilleurs sièges. Dans cette zone familiale, un billet pour enfant coûte 28 $ et le billet de l'adulte accompagnateur coûte le prix d'un billet dans les Bleus (73 $ pour un match du week-end, 94 $ pour un match optimum).

« Nous nous sommes ajustés à ce que les gens nous ont demandé, dit Vincent Lucier, vice-président principal des ventes du Canadien. Les gens aiment mieux venir le week-end avec les enfants. Même si c'étaient les billets les moins chers du Centre Bell, on voyait clairement que la demande était moins grande pour cette section durant les matchs en semaine, à cause de l'école. La zone famille finissait par être pleine, mais nous avons parfois pris la décision de la remplir l'an passé avec des billets d'adulte. »

Le CH estime que l'ensemble des changements à la zone famille - suppression la semaine, agrandissement le week-end - lui fera perdre des revenus au bout du compte. Comment est-ce possible ? Une combinaison de trois facteurs : les prix de la zone famille n'ont pas changé, les billets du week-end se vendent plus cher, et la zone famille a été rétrécie en largeur et agrandie en longueur pour comprendre des billets dans les Bleus et les Gris (qui se vendent plus cher). Auparavant, la zone famille était située dans les dernières rangées du Centre Bell, uniquement dans les Bleus. « L'objectif de la zone famille, c'est d'être généreux avec les familles, dit Vincent Lucier. Au bout du compte, c'est moins d'argent, mais ce n'est pas l'objectif de la section. » Les détenteurs de billets dans la section familiale pourront aussi venir prendre des égoportraits sur la glace après le match.

UN RABAIS DE 12 % POUR RAJEUNIR LA ZONE COORS LIGHT

À la suite de la dernière saison décevante du CH - la pire de l'équipe depuis 2000-2001 -, le propriétaire Geoff Molson a annoncé un gel du prix des billets pour cette saison.

Or, ce n'est pas tout à fait exact : le CH a diminué de 12 % le prix des billets de sa section Coors Light dans le but de rajeunir une partie de sa clientèle. Outre les billets pour enfants, les billets de la section Coors Light sont les moins chers au Centre Bell. Ils sont passés de 64 $ à 57 $ pour les matchs à tarif courant (23 matchs en semaine), de 73 $ à 65 $ pour les matchs à tarif week-end (10 matchs), et de 94 $ à 83 $ pour les matchs optimum (huit matchs)*. « Nous voulons plus de jeunes, d'étudiants, de jeunes adultes », dit Vincent Lucier.

Comme il le fait depuis une décennie, le CH pratiquera la tarification dynamique au cours de la saison. En clair, il pourrait hausser ou diminuer le prix de certains billets en cours de saison selon la demande. La saison dernière, le CH avait modifié de 30 % à + 64 % le prix de certains de ses billets en cours de saison.

* Ce prix comprend des frais de livraison de 5 $ par transaction (et non par billet). À titre d'exemple, deux billets dans la zone Coors Light pour un match à tarif courant coûtent 109 $ (52 $ + 52 $ + 5 $ = 109 $).