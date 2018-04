Le Festival de jazz, champion des retombées économiques devant la F1

Le FIJM a généré des retombées économiques de 48,5 millions de dollars (valeur ajoutée au PIB du Québec) pour son édition 2017 en vertu de la méthode de calcul utilisée par Tourisme Québec, comparativement à des retombées économiques de 42,4 millions pour le Grand Prix du Canada en F1 en 2015 (la plus récente étude disponible dans le cas du Grand Prix).

Le FIJM, qui rendra officiellement publique ce matin sa dernière étude de retombées économiques, devance aussi le Grand Prix du Canada en matière de retombées fiscales pour les gouvernements du Québec et du Canada. Le FIJM génère 10,3 millions de recettes fiscales, comparativement à 8,1 millions pour le Grand Prix de F1. Le FIJM a reçu des subventions de cinq millions l'an dernier, ce qui donne un surplus fiscal net de 5,3 millions. La F1 reçoit environ une subvention de 18,7 millions, ce qui donne un déficit fiscal net de 10,6 millions. Les gouvernements touchent toutefois environ quatre millions par an en redevances sur les billets de F1 - en comptant ces redevances, le déficit fiscal net du Grand Prix passe donc à environ 6,6 millions.

En matière de retombées économiques liées aux touristes hors Québec, le Grand Prix de F1 conserve son premier rang. Environ 85% des retombées économiques totales du Grand Prix proviennent des touristes hors Québec, ce qui donne 36,0 millions en retombées économiques liées aux touristes hors Québec. Pour le FIJM, 60% des dépenses touristiques totales sont l'oeuvre de touristes hors Québec, ce qui donne 29,1 millions en retombées économiques liées aux touristes hors Québec.

À cause de la gratuité, dit le FIJM

Le PDG du FIJM, Jacques-André Dupont attribue le succès économique de son événement à la popularité de ses spectacles gratuits. « Notre fierté vient du fait qu'on fait ça [des retombées économiques] avec un événement à 80% gratuit, dit Jacques-André Dupont en entrevue à La Presse. La richesse est créée par de la gratuité. C'est comme si on donnait deux millions de billets à la communauté pour une programmation comparable à ce qu'on fait dans les salles. Les gens découvrent de nouvelles musiques, de nouvelles cultures. Les retombées culturelles et sociales sont tout aussi importantes [que les retombées économiques]. »

Le FIJM accueille avec philosophie son premier rang en matière de retombées économiques selon la méthode de Tourisme Québec. « Nous sommes très fiers d'être dans le peloton de tête et Montréal est une position extraordinaire avec une trame événementielle, dit Jacques-André Dupont. Le Grand Prix performe bien, Osheaga performe bien, nous avons plusieurs événements reconnus mondialement qui font l'envie de bien des métropoles. » Le Grand Prix du Canada doit normalement actualiser son étude de retombées économiques à la suite de l'édition de 2019.

Hausse de 24% en un an

Le FIJM a connu une hausse de 24% de ses retombées économiques en 2017, par rapport aux retombées de 39,1 millions en 2016.

Cette hausse d'explique par quatre raisons, selon le FIJM. Primo, l'événement a duré exceptionnellement 11 jours l'an dernier plutôt que 10 jours. Deuxièmement, le FIJM a bénéficié d'une subvention supplémentaire d'un million l'an dernier en raison du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire du Canada. « Nous avons mis ces nouveaux dollars dans notre programmation. Dès que nous investissons dans le produit, nous voyons directement l'impact sur nos chiffres touristiques », dit Jacques-André Dupont.

Le nombre de touristes a ainsi augmenté de 25% pour atteindre 207 136 participants en 2017. Le nombre de touristes venus principalement pour le FIJM - les touristes « centrés », les seuls qui sont comptabilisés dans les retombées économiques selon la méthode de Tourisme Québec - a augmenté de 32% pour s'établir à 83 258 touristes « centrés ». Ces touristes venus principalement pour la FIJM ont généré 46,5 millions de dollars en dépenses touristiques et 48,5 millions en retombées économiques (valeur ajoutée au PIB). L'écart de deux millions s'explique par l'ajout d'une partie des dépenses d'organisation de l'événement, conformément à la méthode de Tourisme Québec.

Une méthode uniformisée au Québec

Depuis 2015, le ministère du Tourisme du Québec a imposé une méthode uniforme pour calculer les retombées économiques des festivals et événements.

« On voit que parmi la vingtaine d'études depuis 2015, c'est le FIJM qui a les retombées économiques les plus importantes. La force du Festival de jazz, c'est l'attractivité auprès de la clientèle hors Québec », dit Martin Roy, PDG du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), un organisme réunissant la plupart des événements touristiques au Québec, dont le FIJM (mais pas le Grand Prix de F1).

Tourisme Montréal estime que le FIJM est l'un des « événements phares » de Montréal. « Sa programmation de grande qualité et son animation urbaine unique participent à la réputation de Montréal à titre de grande ville culturelle et touristique », a indiqué Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal, dans une déclaration écrite.

***

Le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) est un organisme à but non lucratif cofondé par Alain Simard, aussi cofondateur de l'Équipe Spectra, une entreprise privée qui détient notamment le contrat de gestion du FIJM. Depuis 2013, l'Équipe Spectra est la propriété du Groupe CH.

L'étude du FIJM, réalisée par la firme KPMG, utilise la méthode du ministère du Tourisme du Québec, tout comme l'étude de 2015 du Grand Prix du Canada. On calcule seulement les dépenses des touristes à l'extérieur d'un rayon de 40 km qui viennent principalement pour l'événement (les touristes « centrés »). On utilise des sondages sur le site, et les mêmes participants sont ensuite rejoints après l'événement pour compléter un deuxième sondage. On ajoute ensuite une partie des dépenses d'organisation de l'événement pour en arriver aux retombées économiques totales (valeur ajoutée au PIB).