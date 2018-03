Samsung prévoit un bénéfice opérationnel record de 14,1 milliards

Le groupe a estimé que son bénéfice opérationnel pour la période d'octobre à décembre serait de 15 100 milliards de won (14,1 milliards de dollars), un record historique pour un trimestre et près du double des 9200 milliards de won du quatrième trimestre de l'année précédente.

Le chiffre est toutefois inférieur aux prévisions des analystes.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones a dû surmonter de multiples coups dans la période récente, y compris le rappel planétaire de son Galaxy Note 7 aux batteries explosives et un scandale de corruption qui a envoyé en prison son dirigeant de facto Lee Jae-Yong. M. Lee déclare qu'il est innocent et fait appel de sa condamnation à cinq ans.

La performance du géant sud-coréen est portée par une forte demande pour ses puces mémoires.