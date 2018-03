AT&T pourrait vendre CNN et fusionner avec Time Warner

Le département de la Justice, qui examine actuellement ce mariage, a présenté ces requêtes récemment aux deux groupes, a ajouté la source sous couvert d'anonymat, confirmant des informations de médias américains et du Financial Times.

Il réclame plus particulièrement la cession de Turner, la division regroupant les activités de la télévision, comprenant CNN, de Time Warner, a ajouté cette source.

Ces informations sont susceptibles de soulever un tollé car le président américain Donald Trump n'a eu de cesse de critiquer CNN depuis son élection, la qualifiant de «fake news» (fausse nouvelle).

À Wall Street, le titre Time Warner dévissait de 6,17% à 88,61 dollars vers 15h35, tandis que l'action AT&T gagnait 0,70% à 33,30 dollars.

Sollicités par l'AFP, AT&T s'est refusé à tout commentaire, tandis que le DoJ n'a pas répondu dans l'immédiat.

Un peu plus tôt, John Stephens, le directeur financier de l'opérateur télécoms avait déclaré, lors d'une conférence avec des investisseurs à New York, que la date de finalisation du mariage était désormais «incertaine» en raison des négociations en cours avec le département de la Justice.

AT&T et Time Warner prévoyaient jusqu'ici de finaliser leur rapprochement d'ici la fin de l'année, espérant obtenir sans difficulté le feu vert des autorités de la concurrence.

Mais un premier accroc était apparu en début de semaine quand la presse américaine a rapporté que le DoJ envisageait d'opposer son veto à cette transaction.

AT&T avait annoncé en 2016 racheter Time Warner pour créer un mastodonte avec plus de 142 millions d'abonnés mobiles, acteur important dans la diffusion télévisée payante via DirectTV, et un groupe de média disposant d'un catalogue de contenus recherchés dans le sport, le cinéma et les séries télévisées et également prépondérant dans la vidéo en ligne.