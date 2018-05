 Pubs de boissons sucrées alcoolisées: un «Far West» qui cible les jeunes 

Ces publicités font la promotion éhontée de «produits dangereux» qui s'adressent aux adolescents et même aux enfants en utilisant des peluches, des personnages animés et de petits animaux sur des tricycles, a affirmé la chercheuse Manon Niquette en comité parlementaire mercredi soir.

Mme Niquette est l'une des auteurs de l'étude produite par l'INSPQ en mars sur le rôle de ces boissons dans les intoxications aiguës à l'alcool dans la province. Cette étude avait été rendue publique quelques semaines après la mort tragique d'Athena Gervais, une adolescente de 14 ans qui avait consommé la boisson de marque FCKD UP. Chaque cannette de cette boisson qui était vendue dans un format de 568 ml contenait 11,9 pour cent d'alcool et se vendait moins de 4 $ dans les dépanneurs. Le fabricant les a depuis retirés des tablettes.

«Après le décès d'Athena Gervais, on a mis une publicité où on disait "et vous, comment allez-vous fêter durant la semaine de relâche", a décrit la chercheuse. (...) La semaine de relâche est un vocabulaire qui n'appartient qu'au secondaire. Donc, on s'adresse de façon très explicite aux mineurs.»

Le monde numérique échappe au code du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui encadre uniquement la publicité à la télévision et à la radio, a fait remarquer aux députés le Dr Réal Morin, vice-président aux affaires scientifiques de l'INSPQ.

Il leur recommande de mieux encadrer la publicité dans les réseaux sociaux à l'échelle nationale, d'instaurer un prix minimum pour ce type de boissons et d'interdire leur vente dans les épiceries et les dépanneurs si elles contiennent plus de 7 pour cent d'alcool. «Il en va de la protection de nos jeunes», a-t-il plaidé.

L'Association pour la santé publique du Québec va encore plus loin et demande aux députés fédéraux d'«interdire l'utilisation d'ingrédients aromatisants qui contiennent naturellement de la caféine qui créent une apparence trompeuse», comme le guarana, a souligné sa directrice générale, Lucie Granger.

Elle a également insisté sur l'imposition d'une limite d'alcool équivalente à un verre standard par cannette, l'application d'un prix minimum en fonction de la concentration d'alcool - plus la teneur en alcool est forte, plus le prix serait élevé - et l'augmentation de la taxe d'accise pour ces produits.

Le comité permanent de la santé de la Chambre des communes à majorité libérale avait accepté de lancer une étude d'urgence pour encadrer les boissons sucrées alcoolisées après la mort d'Athena Gervais, à la demande des néo-démocrates. Il doit émettre ses recommandations d'ici le mois de juin.

Santé Canada avait déjà lancé une consultation en mars pour réduire la teneur en alcool et le format de ces boissons qui peuvent contenir l'équivalent de quatre verres de vin.