 Lancement de la campagne «Fumer c'est... dégueu»: les jeunes ados ciblés 

Le Réseau du sport étudiant du Québec, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, vient de lancer sa deuxième campagne «Fumer c'est... dégueu».

Il s'agit d'une campagne de prévention à l'initiation du tabagisme chez les jeunes de 11 à 15 ans. Le Réseau souligne que l'âge moyen d'initiation au tabac est de 13 ans.

L'objectif de la campagne, qui associe des images dégoûtantes à l'action de fumer, est de sensibiliser les jeunes «le plus tôt possible» aux méfaits du tabac.

Elle veut aussi leur démontrer qu'il est tout à fait légitime de refuser les produits du tabac, sans qu'il y ait de conséquences sociales.

La campagne sera déployée pendant tout le mois de mai à la télévision, sur le web et les médias sociaux ainsi que dans les écoles secondaires et les établissements de santé et de services sociaux.