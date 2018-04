Des millions pour la médecine de précision au Québec

C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'ADN, et les gouvernements provincial et fédéral en profiteront pour faire pleuvoir des dizaines de millions sur la recherche en génomique au Québec.

Deux autres chercheuses québécoises, Bartha Knoppers, de McGill, et Ruth Sapir-Pichhadze, de l'Institut de recherche du CUSM, reçoivent aussi des fonds pour mener des projets de recherche pancanadiens.

À cela s'ajoutera une somme de 22 millions du fédéral et de 18,7 millions en provenance de divers partenaires privés, pour un total d'une soixantaine de millions investis au Québec.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, annoncera aujourd'hui un investissement 20,8 millions pour accélérer les connaissances sur le génome humain et permettre de développer des thérapies personnalisées contre diverses maladies.

«Ce sont des moyens absolument indispensables et nécessaires pour continuer sur notre découverte», a commenté à La Presse Dre Nada Jabado, dont l'équipe vient d'identifier une mutation génétique qui cause des cancers du cerveau chez les enfants.

«Ces enfants, je les vois, je les traite. Chaque fois, je sais que c'est un arrêt de mort dans les deux à trois ans qui suivent. C'est très difficile. Pour la première fois, on a une piste, une porte de sortie, et cet argent va nous aider à la trouver encore plus vite», dit-elle.

Dr Guy Sauvageau compte quant à lui utiliser les fonds pour savoir exactement quel patient répondra à quel traitement contre la leucémie. Il compte aussi développer de nouveaux traitements en collaboration avec l'entreprise pharmaceutique Bristol-Myers Squibb.

«Ce sont des fonds importants qui nous permettent de poursuivre un projet que nous menons depuis une décennie», a-t-il commenté.

L'annonce tombe 65 ans jour pour jour après la découverte de la structure en double hélice de l'ADN par James Watson et Francis Crick, le 25 avril 1953.