 Boissons sucrées à haute teneur en alcool: Couillard presse Santé Canada 

« On s'attend à ce que Santé Canada fasse diligence et réglemente cette question. Nous, on a demandé à l'Institut national de Santé publique, mais c'est Santé Canada qui a le rôle de limiter les produits qui présentent des risques pour la santé », a-t-il observé.

Le ministère fédéral doit intervenir « rapidement » pour contrôler ces produits, pris seuls ou avec de l'alcool, a-t-il dit. « Je souhaite que ce soit réglementé. »

Cette semaine, la maison Geloso a retiré des tablettes son produit FCKD UP, soupçonné d'être à l'origine de la mort d'Athena Gervais, une adolescente de 14 ans retrouvée dans un ruisseau derrière son école à Laval, jeudi dernier.

Or, malgé le retrait du FCKD UP, plusieurs autres boissons sucrées à haute teneur en alcool sont toujours offertes sur le marché, notamment dans les dépanneurs de la chaîne Couche-Tard. C'est le cas du REV UP, une boisson à 10 % d'alcool produite par la même entreprise qui fabrique le FCKD UP. Celle-ci contient également du guarana, une plante avec une forte concentration de caféine.

Au cours d'une conférence de presse, lundi, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, a réagi à la mort de la jeune Athena Gervais, qui aurait consommé deux cannettes de FCKD UP peu avant sa disparition, lundi dernier. Son corps a été retrouvé jeudi dans un ruisseau de Laval.

La ministre a remercié le groupe Geloso d'avoir pris la décision de ne plus fabriquer le FCKD UP, mais du même souffle, elle a, comme le premier ministre Couillard également demandé à Santé Canada de revoir ses normes d'homologation pour des boissons alcoolisées sucrées.

La ministre attend un rapport commandé à l'Institut national de santé publique sur la question. Le rapport devrait lui être remis dans les prochaines semaines, a-t-elle précisé.