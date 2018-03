Québec injecte 80 millions dans des mesures de prévention en santé

Québec consacrera 80 millions $ sur quatre ans à un train de mesures reliées aux saines habitudes de vie et qui font suite à sa Politique gouvernementale de prévention en santé, présentée à l'automne 2016.

Ces mesures touchent autant la prévention de l'hypertension et du diabète que la prévention des infections transmissibles sexuellement et la santé mentale. Et elle concerne les jeunes autant que les personnes âgées.

Pas moins de 15 ministères seront touchés par ce plan; c'est d'ailleurs pour cette raison que cinq ministres se sont déplacés, lundi à Montréal, pour en faire l'annonce.

La ministre déléguée à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, a indiqué au cours d'une conférence de presse que le gouvernement veillera à mesurer les effets de ces investissements, notamment en regard du nombre de cas de diabète, d'obésité, par exemple. Trois tables vérifieront l'atteinte des cibles, sans compter l'Institut national de santé publique qui veillera au grain.