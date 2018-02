Les médecins résidents du Québec se disent essoufflés, eux aussi

Les médecins résidents aussi se disent à bout de souffle: ils font en moyenne une semaine de 71 heures et un résident sur deux rapporte des signes d'épuisement professionnel, selon deux sondages réalisés auprès de leurs membres.

Cette lourde semaine de 72 heures est leur lot depuis plusieurs années, a indiqué en entrevue le président de la Fédération des médecins résidents du Québec, Christopher Lemieux.

Il s'agit d'une moyenne calculée par la Fédération qui a demandé à ses membres de rapporter le nombre d'heures travaillées sur quatre semaines consécutives, car elles ne sont pas toutes identiques. Plus de 2000 membres sur 3500 ont répondu et fourni les chiffres.

En plus de faire de longues journées, se terminant souvent à 20 h ou 21 h - et même plus, rapporte M. Lemieux - les résidents doivent aussi effectuer des fins de semaine de garde, pour un maximum de deux par mois.

Le ministère de la Santé insiste pour augmenter leur total d'heures hebdomadaires, a-t-il rapporté, soulignant que leur convention collective est échue, et les négociations au point mort.

La Fédération s'oppose à une augmentation, mais n'insiste pas pour que le nombre d'heures travaillées par semaine soit réduit. Le président se dit bien conscient qu'une réduction des heures pourrait nuire aux patients.

Il veut toutefois plus de flexibilité pour les résidents - du «temps protégé» - pour qu'ils puissent étudier afin de réussir leurs nombreux examens.

Quant à l'épuisement professionnel, environ le quart des membres de la Fédération ont répondu au sondage: 947 sur 3600.

Selon cette étude, 55 % des médecins résidents présentent des signes d'épuisement professionnel et 64,5 % d'entre eux se sentent épuisés à la fin de leur journée de travail, au moins une fois par semaine. Bien que le sondage était axé sur la vie professionnelle, il ne peut exclure des facteurs d'épuisement non liés au travail.

La résidence dure en moyenne de deux à cinq ans, et peut aller jusqu'à sept ans dans certaines spécialités médicales.