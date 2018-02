Infirmières: les heures supplémentaires en hausse malgré les promesses

Selon les rapports annuels des établissements de la métropole, le nombre d'heures supplémentaires est en hausse partout, sauf au CUSM où il est légèrement en baisse.

D'un établissement à l'autre, l'augmentation des heures supplémentaires varie de 5,4 % à 38,2 % en deux ans. La hausse la plus importante est observée au CHUM. Autre particularité de cet établissement : le nombre d'infirmières y a diminué de 4,3 % alors que le gouvernement a promis d'augmenter le nombre de postes partout. Les effectifs sont stables ou ont augmenté un peu ailleurs dans la métropole.

Rappelons qu'en vertu de la convention collective signée en 2015, le gouvernement a promis d'augmenter de 50 % à 62 % la proposition d'infirmières qui travaillent à temps plein ; de 35 % à 50 % pour les auxiliaires. Gaétan Barrette a reconnu cette semaine que la majorité des établissements du Québec n'avaient pas créé un nombre suffisant de postes jusqu'ici pour respecter l'engagement.

Le ministère de la Santé s'est également engagé à faire baisser le taux d'heures supplémentaires par rapport à l'ensemble des heures travaillées dans son plan stratégique 2015-2020. Chaque établissement s'est donné une cible à atteindre d'année en année pour arriver à respecter l'objectif du Ministère. Or aucun de la métropole n'a respecté sa cible jusqu'ici.

Les rapports annuels ne précisent pas la proportion des heures supplémentaires qui représente du « temps supplémentaire obligatoire » (TSO), une pratique décriée de toutes parts. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, la qualifie lui-même de « fléau ».

Un indice laisse toutefois croire à une recrudescence du phénomène : la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIS) constate une explosion des griefs liés au TSO au cours des dernières années. De deux griefs en 2014 et le même nombre en 2015, on est passé à 486 en 2016 et à 1981 l'an dernier. Pour cette année, 423 griefs ont été déposés en un mois, toujours selon le plus important syndicat des infirmières.

« Je veux régler le problème, a affirmé le premier ministre Philippe Couillard, hier. Je sais que c'est très dur, pas acceptable, de se faire dire en fin de journée de faire quelques heures de plus », surtout pour les travailleuses ayant des responsabilités familiales.

Il montre du doigt les gestionnaires d'établissement. « Comment se fait-il que des grands hôpitaux de la région de Montréal sont capables, avec le même ministre, le même gouvernement, le même budget, de presque éliminer le temps supplémentaire obligatoire [le CUSM, ndlr] et que d'autres, apparemment, ne le sont pas ? Où est le problème ? Il n'est pas nécessairement uniquement au niveau gouvernemental. Il est au niveau de la gestion des établissements. »

Certains ont toutefois commencé à corriger le tir. Une entente sur l'enjeu des heures supplémentaires est intervenue hier au Saguenay-Lac-Saint-Jean entre le syndicat affilié à la FIQ et le CIUSSS de cette région. La direction de l'établissement a reconnu publiquement que « le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire ne sont pas une bonne solution ».

HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES INFIRMIÈRES

CHUM

2014-2015 : 125 112

2015-2016 : 164 095

2016-2017 : 172 964

Variation : + 38,2 %

CIUSSS Centre-Ouest

2014-2015 : 116 133

2015-2016 : 117 649

2016-2017 : 149 478

Variation : + 28,7 %

CIUSSS Nord-de-l'Île

2014-2015 : 274 180

2015-2016 : 280 515

2016-2017 : 316 572

Variation : + 15,5 %

CIUSSS Ouest-de-l'Île

2014-2015 : 171 823

2015-2016 : 151 285

2016-2017 : 198 370

Variation : + 15,5 %

CIUSSS Est-de-l'Île

2014-2015 : 246 536

2015-2016 : 243 843

2016-2017 : 263 182

Variation : + 6,8 %

CIUSSS Centre-Sud

2014-2015 : 114 638

2015-2016 : 99 531

2016-2017 : 120 846

Variation : + 5,4 %

CUSM

2014-2015 : 149 209

2015-2016 : 160 521

2016-2017 : 147 341

Variation : - 1,3 %

NOMBRE D'INFIRMIÈRES

Variation entre 2014-2015 et 2016-2017, en équivalent temps complet (ETC)