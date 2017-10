Une nouvelle maison de naissance dans l'est de Montréal

Fanny Lévesque

La Presse La Presse Suivre @FannyLevesque

La population de l'est de l'île de Montréal bénéficiera d'une nouvelle maison de naissance d'ici un an. La construction de la résidence, qui comptera une équipe de dix sages-femmes, doit démarrer en novembre pour être livrée en octobre 2018, a annoncé mardi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.