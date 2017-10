Une nouvelle boisson alcoolisée québécoise préoccupe les experts

Baptisée FCKD UP et conçue au Québec, une nouvelle boisson sucrée qui a une teneur élevée en alcool (11,9 %), en plus de contenir un stimulant naturel - le guarana -, suscite elle aussi beaucoup d'inquiétude chez des experts en santé publique.

La Presse révélait hier que la boisson Four Loko - très populaire auprès des jeunes en raison de son goût sucré, de son faible prix et de sa haute teneur en alcool - préoccupe au plus haut point les urgentologues et des experts en santé publique.

La boisson alcoolisée FCKD UP a été lancée il y a deux semaines à Montréal dans une soirée mettant en vedette Les Anticipateurs - groupe de rap humoristique populaire chez les jeunes qui a même composé une chanson originale pour en faire la promotion.

L'un des membres du trio de rappeurs a raconté qu'il déjeunait en mélangeant les trois parfums de cette boisson alcoolisée « tous les matins » dans une entrevue à Montreal.TV lors du lancement. « Tu donnes 4 $. Tu peux boire toute la soirée et tu es ben fucked up », renchérit un autre. « Raisonnablement fucked up », précise le troisième membre du trio.

Pour vanter les mérites du produit, un vidéoclip a aussi été réalisé dans lequel apparaissent des filles en tenue sexy, dont des vedettes de la téléréalité québécoise Barmaids. Chaque canette de 568 ml se vend 4,99 $. Certains dépanneurs en offrent toutefois trois pour 9,99 $, a constaté La Presse. Boire une canette équivaut à boire quatre verres de vin. Durant le vidéoclip, la mention « buvez de façon responsable » apparaît brièvement.

Tout comme celui du Four Loko, le marketing entourant la boisson FCKD UP encourage la consommation abusive d'alcool chez les jeunes, dénonce Catherine Paradis, analyste principale, recherche et politiques, au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances.

La consommation abusive d'alcool est en hausse chez les Canadiens, selon une récente étude de l'Agence de la santé publique du Canada, souligne Mme Paradis. « À force de laisser des entreprises vendre des produits comme Four Loko et FCKD UP, il ne faut pas s'étonner que ça se répercute sur les habitudes de consommation des Canadiens », ajoute cette experte des dépendances.

Une combinaison dangereuse

« Mettre du guarana dans un nectar de raisin à 11,9 %, c'est comme booster son char sport avec de la nitro. Si tu veux passer de zéro à party en quelques gorgées, bois le mauve », peut-on lire sur le site web de FCKD UP.

Si l'on se fie à la page Facebook du groupe de rap Les Anticipateurs, qui s'est associé à la promotion du produit, certains de leurs jeunes fans ont déjà adopté la boisson. « Fini le for loko maintenant ses fckdup », écrit l'un d'eux.

« Cette boisson est encore plus dangereuse que le Four Loko à cause du guarana qu'elle contient », dit pour sa part la porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec Émilie Dansereau-Trahan.