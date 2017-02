Grippe: le vaccin efficace à 42% cette année

Ce taux d'efficacité se situe dans la moyenne de performance pour cette souche. En comparaison, la dernière saison de grippe où circulait le virus A H3N2, le taux d'efficacité du vaccin avait été de... 0%. L'an dernier, alors que circulait la grippe H1N1, le taux d'efficacité du vaccin a atteint 50%.

«On ne sait pas pourquoi, mais le taux d'efficacité moyen du vaccin A H3N2 est plus faible que pour le H1N1», affirme Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) qui a participé à l'étude.

Une des hypothèses étudiées pour expliquer cette efficacité moins grande est que le virus A H3N2 change beaucoup plus rapidement que le H1N1, note M. De Serres. «Ça rend la production du vaccin appareillé plus difficile. Mais plus d'études doivent être faites à ce sujet », dit-il.

Impossible aussi de savoir pourquoi l'efficacité des vaccins contre la grippe est toujours si faible. En comparaison, la majorité des vaccins administrés aux enfants affichent des taux d'efficacité supérieur à 90%, affirme M. De Serres. «On aimerait bien avoir un vaccin avec un taux de 80% d'efficacité. Mais ce n'est pas le cas», dit M. De Serres, qui estime qu'à travers le monde, il y a clairement un «sous-investissement en recherche» pour trouver de meilleurs vaccins contre la grippe.

Taux d'efficacité moyen du vaccin contre le virus