La commissaire à l'éthique se penchera sur le voyage en hélicoptère de Trudeau

La commissaire Mary Dawson affirme, dans une lettre au député conservateur Blaine Calkins, que M. Trudeau pourrait avoir enfreint plusieurs sections du code d'éthique fédéral lorsqu'il est monté à bord d'un hélicoptère pour se rendre sur une île privée, tous deux appartenant à l'Aga Khan.

L'Aga Khan est un ami de longue date de la famille Trudeau. Il est aussi le chef spirituel de quelque 15 millions de musulmans ismaéliens dans le monde.

Après avoir pris un avion du gouvernement jusqu'à Nassau, l'entourage du premier ministre, qui incluait également un député libéral et la présidente du parti, a voyagé à bord d'un hélicoptère privé afin d'arriver à sa destination ultime, une île privée des Bahamas.

La Loi sur les conflits d'intérêts et le propre code d'éthique de Justin Trudeau interdisent tous les deux les déplacements à bord d'avions non commerciaux nolisés ou privés, sauf dans des situations exceptionnelles liées au travail de premier ministre, et seulement avec l'approbation de la commissaire à l'éthique.

M. Trudeau a défendu son geste, la semaine dernière, et a assuré qu'il était prêt à répondre à toute question de Mme Dawson au sujet de ce voyage.

Il s'agira de la première fois qu'un commissaire à l'éthique fait enquête sur un geste posé par un premier ministre en fonction. M. Trudeau aura sans doute à répondre à d'autres questions à ce sujet dans le cadre de sa tournée pancanadienne, qui se poursuit lundi en Nouvelle-Écosse.