«Vague de migrants» redoutée à la frontière

L'Agence des services frontaliers, qui recense les entrées terrestres irrégulières, constate aussi que celles-ci ont augmenté par rapport à la même époque l'an dernier. En janvier et février derniers, la GRC a intercepté 2944 personnes, contre 697 durant les deux mêmes mois un an plus tôt.

Selon M. Fortin, alors que le délai normal est de 60 jours avant d'obtenir une audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, l'attente serait actuellement de plus d'un an en raison du nombre de dossiers qui continue de gonfler.

La Ville de Montréal veut éviter de renvoyer au Stade olympique les migrants affluant à la frontière canadienne. Avec le retour imminent du beau temps, la métropole s'attend à voir le flot de réfugiés en provenance des États-Unis augmenter. « On s'attend à une vague avec l'arrivée du printemps », dit Magda Popeanu, élue responsable de l'habitation à Montréal. L'administration Plante dit travailler avec le ministère de l'Immigration à un plan pour éviter de loger temporairement des migrants dans le Stade olympique, comme cela a été le cas l'été dernier. « J'espère ne plus jamais l'ouvrir. On est prêts à ne plus l'ouvrir », dit Mme Popeanu. Celle-ci estime que les conditions de vie à l'intérieur n'étaient pas adéquates, notamment en raison du manque d'intimité. L'élue juge que les autres sites d'hébergement temporaire pourraient suffire à la demande. « On a de la flexibilité avec les lieux temporaires, dit-elle. On va être capables de ne pas les loger au Stade olympique. »

- Avec Pierre-André Normandin, La Presse