Verglas, grésil et neige: Urgences-santé demande aux gens d'éviter de sortir

Après la pluie et le temps doux, le Québec devra subir une autre tempête de neige et un refroidissement marqué. Avec la fluctuation de températures, Urgences-santé demande à la population de Laval et de Montréal d'éviter de sortir de leur domicile dans la mesure du possible.

Selon Environnement Canada, le mercure devrait chuter d'une trentaine de degrés d'ici à dimanche, passant à des maximums près de moins 20 degrés Celsius.

La pluie se transformera graduellement en pluie verglaçante vendredi soir, puis en grésil et finalement en neige. Entre 20 et 25 centimètres de neige devraient s'abattre sur le sud-ouest et le centre de la province, voire jusqu'à 30 centimètres en Gaspésie.

La neige, qui prendra fin samedi soir ou dans la nuit de samedi à dimanche plus à l'est, sera lourde et s'accumulera sur des chaussées déjà glacées, ce qui rendra la circulation routière périlleuse.

Dimanche, le soleil sera de retour.

Ne pas sortir

Avec la fluctuation de températures, Urgences-santé demande à la population de Laval et de Montréal d'éviter de sortir de leur domicile dans la mesure du possible. Pour ceux qui doivent se déplacer à l'extérieur, «nous vous demandons d'être très prudents, puisque les conditions météorologiques annoncées causent habituellement de nombreux accidents et de nombreux appels au 911.»

Dans les cas où une ambulance est requise pour le transport d'un patient, Urgences-santé recommande de sécuriser les surfaces glissantes en répandant un abrasif. La Corporation rappelle que, pour les situations non-urgentes, les citoyens peuvent s'adresser à Info-Santé (8-1-1).