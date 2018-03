Un animateur de télé vilipendé pour avoir tué un couguar en Alberta

Steve Ecklund, qui anime l'émission de plein air The Edge, a mis en ligne sur sa page Facebook, le 3 décembre, plusieurs photos qui le montrent en compagnie du gigantesque animal. Un autre cliché le montre en train de faire cuire la viande.

Des dizaines de personnes l'ont dénoncé en ligne, dont Laureen Harper, la femme de l'ancien premier ministre Stephen Harper. Mme Harper a écrit sur Twitter que M. Ecklund est un « salaud (qui) pourchasse un couguar avec des chiens jusqu'à l'épuisement pour ensuite abattre un animal épuisé, apeuré et pris au piège ».

Mme Harper ajoute ensuite que M. Ecklund « doit compenser quelque chose, probablement un petit pénis ».

La femme de l'ancien premier ministre a confirmé que ces propos sont les siens et que son compte n'a pas été piraté. Elle a dit qu'elle provient d'une famille de chasseurs et des pêcheurs, « mais tuer pour le plaisir me rend malade ».

M. Ecklund refuse de s'en laisser imposer. Le lendemain, le 4 décembre, il a proposé de faire tirer un nouveau livre de recettes de couguar « rempli de recettes délicieuses pour votre prochaine chasse au lion de montagne ».

Des internautes ont aussi pris sa défense en lui conseillant de ne pas tenir compte « de ces imbéciles qui ne comprennent clairement pas comment fonctionne le monde et qui ont perdu le contact avec la réalité ».

La chasse au couguar est légale en Alberta entre le 1er septembre et la fin du mois de février pour les Albertains, et du 1er décembre à la fin février pour les autres.