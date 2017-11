Enquête sur les femmes autochtones: l'enfer des enfants de Pakuashipi

Mort d'enfants en série, sévices sexuels qui auraient été commis par un prêtre, déportation de dizaines de familles laissées-pour-compte. Les enfants et les membres de la communauté isolée de Pakuashipi, sur la Côte-Nord, ont vécu l'enfer pendant des années. Hier, des Innus ont survolé les quelque 550 kilomètres les séparant de Mani-Utenam pour livrer leur vérité devant la commission nationale d'enquête sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues au pays.

La mort en série d'enfants

Neuf enfants de Pakuashipi en très bas âge sont morts après avoir été évacués de la communauté, accessible par bateau, pour être soignés à Blanc-Sablon entre 1970 et 1972. Les bambins étaient héliportés seuls, laissant leurs parents dans le noir complet, ont témoigné hier deux mamans. « Le personnel de la santé te faisait sentir que tu ne pouvais pas les accompagner* », a relaté Agnès Poker. Elle a vu deux de ses enfants partir pour l'hôpital sans jamais en revenir.

Elle a eu des réponses en 2014 seulement, quand l'équipe de l'émission Enquête a produit un reportage sur l'épisode d'enfants disparus à Pakuashipi. Les rapports d'autopsie révéleraient que huit d'entre eux sont morts d'une infection pulmonaire. Les documents sont néanmoins frappés d'une ordonnance de non-publication. Comment expliquer ce sombre chapitre ? La question est sans réponses. Encore aujourd'hui, Mme Poker n'a aucune idée de l'endroit où ont été enterrés ses bébés.

Elle n'a nulle part pour les pleurer.

« Autre forme de pensionnat »

Deux membres de la communauté de Pakuashipi ont allégué avoir subi des sévices sexuels du prêtre de l'endroit, qui était à l'époque « comparé à un Dieu ». Mary Mark a témoigné de son histoire avec émotion. « J'étais à la confesse. Il fallait s'agenouiller devant lui ou s'asseoir sur ses genoux. Il nous disait que c'était lui, notre père. J'étais jeune, je ne savais pas quoi confesser. Il a passé sa main sous ma chemise, il a caressé mon ventre et m'a touchée vers le bas. J'ai pris sa main pour la déplacer et il a arrêté* », a-t-elle raconté. Elle avait 7 ou 8 ans.

Elle allègue ne pas être la seule à avoir subi des agressions de la part du même prêtre. Thérèse Lalo a aussi parlé de présumées agressions qui survenaient après des projections qu'il organisait. L'Innue avait 7 ans. Elle a brisé le silence pour la première fois en septembre quand l'équipe de la commission d'enquête fédérale s'est déplacée à Pakuashipi. « On a vécu une autre forme de pensionnat [...] Nous aussi, on les a vécus, mais autrement », a soulevé Mme Mark.

Déportation vers La Romaine

À l'été 1961, des dizaines de familles de Pakuashipi quittent leurs terres pour gagner le village d'Unamen Shipu (La Romaine), reconnu comme une réserve, dans l'espoir d'obtenir une maison. Mais les promesses gouvernementales de l'époque ne sont pas au rendez-vous et plusieurs Innus choisissent de retourner au bercail, ce à quoi se serait opposé le clergé. Un prêtre aurait déchiré les chèques que recevaient les Innus qui avaient décidé de partir, les laissant pratiquement sans vivres et appauvris. Deux aînés ont témoigné de cette période qui a laissé des séquelles au sein de leur communauté. Des documents signés par l'autorité religieuse démontrent qu'elle a incité le ministère des Affaires indiennes à ne pas classer ces familles « comme canadiennes ».

Le silence a assez duré

Très émotive au terme des récits livrés par des familles de Pakuashipi, la commissaire Michèle Audette, qui a grandi à Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, a affirmé que le « silence avait assez duré » pour les communautés isolées. « Qu'on parle de violence de la part d'une institution religieuse ou de la façon dont est traité un enfant autochtone comparativement à un enfant blanc, on ne peut guérir votre souffrance, mais on veut et on peut marcher à vos côtés pour que ça change », a-t-elle dit aux familles.

« Cette enquête-là a aussi un pouvoir de guérison. Quand le monde est loin, loin, loin, on les oublie souvent. Aujourd'hui, c'est votre moment. » L'enquête fédérale espère faire la lumière sur les causes systémiques menant à la violence contre les femmes autochtones. L'exercice permettra aussi à des familles de trouver des réponses, parce que la Commission a le pouvoir d'en demander aux institutions fédérales et québécoises impliquées.

Disparition à Uashat

La Commission a quitté Pakuashipi pour entendre le cas de la famille élargie d'Anne-Marie Jourdain, une Innue d'une vingtaine d'années disparue à l'hiver 1957. La mère de trois enfants a quitté son domicile un jour de novembre pour aller vérifier les pièges à castor en forêt. Elle était accompagnée d'un enfant de 12 ans, qui n'était pas le sien. La tempête a frappé. Ils ne rentreront jamais. L'enfant a été retrouvé mort gelé sous un arbre. Et elle ne sera jamais retrouvée.

Deux de ses filles et son frère ont raconté leur combat pour arriver à vivre avec le mystère. Ils sont persuadés que Mme Jourdain a été assassinée. La famille a expliqué qu'elle s'était vu refuser l'accès à un camp de bûcherons pour mener ses recherches, même si des traces de pas menaient jusque-là.

Le frère de Mme Jourdain affirme que la famille n'a jamais été rencontrée par les autorités. « Dans notre famille, il y a un vide. Ça fait mal parce qu'on s'imagine que des scénarios catastrophes », a confié l'une de ses filles. « Va-t-on savoir la vérité un jour ? J'ose espérer avant d'être appelée par le Créateur. »

*Propos rapportés par un traducteur