Le Canada devra en faire plus si les États-Unis quittent l'OTAN

Le député libéral Bob Nault prévient que le Canada et ses partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) devront voir à quoi ressemblera la politique étrangère des États-Unis après l'investiture de Donald Trump, vendredi.

Il assure toutefois que l'engagement du Canada envers l'alliance de 28 pays est toujours le même et qu'il ne laissera pas l'OTAN s'affaiblir si les États-Unis - son plus important contributeur financier et militaire - réduisent le leur.

M. Nault est à la tête d'une délégation multipartite qui se rend en Lettonie et en Pologne, deux membres est-européens de l'OTAN et voisins nerveux de la Russie, qui a annexé une partie de l'Ukraine il y a trois ans.

Le comité permanent des affaires étrangères se rendra également en Ukraine et au Kazakhstan dans le cadre d'une mission d'enquête de 12 jours.

La visite arrive à un bon moment, compte tenu des compliments fréquents lancés par Donald Trump à l'endroit du président russe Vladimir Poutine et de ses critiques envers l'OTAN, qu'il juge «désuète».