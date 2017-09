Délivrance des permis en ligne, propose Valérie Plante

La Ville de Montréal a entrepris en 2014 un virage numérique dans l'offre de ses services, mais l'administration Coderre n'a pas livré la marchandise, selon Valérie Plante. «On est à quatre ans d'un premier mandat et on parle encore de stratégie, pas de bilan. C'est le cas pour la ville intelligente, comme c'est le cas pour les pistes cyclables et pour l'habitation.»

L'aspirante mairesse a indiqué ce matin qu'elle comptait accélérer ce virage numérique pour permettre aux citoyens et commerçants de demander certains permis simples en ligne, sans avoir à se présenter dans les bureaux d'Accès Montréal. Ou une seule fois.

«Si on peut rentrer les informations, remplir le formulaire, ajouter les documents requis et ensuite aller pour une fois au bureau pour recevoir l'étampe disant que tout est en règle, ce serait déjà mieux», a indiqué Valérie Plante.

«Si on est appelé à se déplacer deux heures pour obtenir un permis mineur, c'est complètement inefficace. On veut garder nos commerçants dans leurs commerces», a plaidé Pierre Lessard-Blais, candidat pour Projet Montréal à la mairie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ce commerçant dit être exaspéré d'avoir à se présenter chaque année dans les bureaux de la Ville pour obtenir son permis de terrasse, terrasse qui ne change pas d'année en année. «Pour une terrasse, renouveler la paperasse annuellement, ce n'est pas optimal», poursuit M. Lessard-Blais.

Valérie Plante ajoute que les délais dans le traitement des demandes ont allongé en raison des compressions dans le personnel de la Ville. «On a énormément coupé dans les ressources humaines. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent aux bureaux d'Accès Montréal, donc le temps d'attente est plus important», a-t-elle dit.