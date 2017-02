Record d'affluence pour les trains de banlieue

Les trains de banlieue et autobus express de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) ont enregistré en 2016 un nouveau record d'affluence en transportant un peu plus de 21,1 millions de passagers, en hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente.

L'agence gouvernementale terminera ainsi en beauté sa mission de 20 ans, avec des augmentations de clientèle sur l'ensemble de ses lignes de train, sauf celle de Mont-Saint-Hilaire.

Créée en 1996, l'AMT sera dissoute au cours des prochains mois pour être remplacée par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), en matière de planification des services de transports en commun. Le Réseau de transport métropolitain (RTM) prendra sa relève pour assurer l'exploitation des trains de banlieue et de l'Express Chevrier.

TRAIN DE DEUX-MONTAGNES

Le vaisseau amiral du réseau de l'AMT a enregistré un total de 7 581 600 déplacements en 2016, en hausse de 1,1 % par rapport à 2015, après plusieurs années de stagnation. Malgré une performance honorable, la ligne de train électrifiée de l'AMT conclut l'année avec moins de déplacements qu'il y a 10 ans, et très en deçà de son record de 7 865 000 passagers, en 2012.

TRAIN DE VAUDREUIL-HUDSON

Le plus ancien train de banlieue de la métropole, dont la création remonte à la fin du XIXe siècle, a effectué en 2016 tout près de 3,8 millions de déplacements, en hausse de 2,8 % par rapport à 2015, où il avait enregistré sa pire performance en cinq ans. Comme pour la ligne de Deux-Montagnes, l'AMT attribue en partie la hausse de clientèle de l'an dernier aux travaux de construction du nouvel échangeur Turcot.

TRAIN DE SAINT-JÉRÔME

La ligne de train de Saint-Jérôme a dépassé l'an dernier, pour la première fois, le seuil des 3 millions de déplacements, avec une affluence de 3 088 300 passagers, une augmentation remarquable de 5,6 % par rapport à 2015. L'amélioration de la fréquence, du confort et de la fiabilité du service sur cette ligne, ces dernières années, explique vraisemblablement la croissance continue de sa clientèle depuis 10 ans.

TRAIN DE MONT-SAINT-HILAIRE

La ligne chouchoute de l'AMT, depuis plusieurs années, a enregistré un total de 2 268 200 déplacements en 2016, en baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. C'est la seule et unique ligne de train de l'AMT qui a connu une baisse de clientèle l'an dernier. C'est aussi la première baisse de fréquentation enregistrée sur ce train de banlieue en 10 ans.

TRAIN DE MASCOUCHE

Le Train de l'Est a connu une performance intéressante avec un total de 1 650 300 déplacements l'an dernier, en hausse de 25 %. L'avenir de ce train, dont le développement a coûté près de 750 millions, soit deux fois plus cher que prévu, pourrait se jouer en 2020 avec la mise en service du Réseau électrique métropolitain, qui obligera ses passagers à faire une correspondance avec le métro léger de la Caisse de dépôt et placement pour se rendre jusqu'au centre-ville de Montréal.

TRAIN DE CANDIAC

La croissance à petits pas de la clientèle de ce train de la Rive-Sud s'est poursuivie en 2016 avec un total de 1 125 600 déplacements, en hausse de 3 % par rapport à 2015. Cette hausse pourrait s'expliquer en partie par les problèmes de circulation créés par les travaux de l'échangeur Turcot.

EXPRESS CHEVRIER

Le service d'autobus express offert entre Brossard et le terminus Centre-ville, à Montréal, a dépassé pour la première fois, en 2016, le seuil de 1,6 million de passagers, en hausse de 5 % par rapport à 2015.