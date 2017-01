L'A15 Nord réduite à une voie dans l'échangeur Turcot

Cette entrave restera en place jour et nuit jusqu'au 29 janvier, afin de permettre l'installation de murs de soutènement temporaires en vue de la construction du nouveau pont de la rue Saint-Jacques, au-dessus de l'autoroute Décarie. Cette fermeture de voie pourrait provoquer de la congestion sur cette partie de l'A15 Nord où circulent quotidiennement, en temps normal, entre 35 000 et 40 000 véhicules. Comme il s'agit d'une fermeture partielle et qu'une voie de circulation restera ouverte, il n'y aura pas de chemin de détour pour éviter cette entrave.