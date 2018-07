Un homme atteint d'Alzheimer disparu depuis 48 heures

Un homme atteint de la maladie d'Alzheimer est disparu depuis plus de 48 heures, à Montréal. Sa santé et sa sécurité sont en jeu et le Service de police de la Ville de Montréal demande l'aide de la population pour le localiser.

Sylvain Degarie a été vu pour la dernière fois vendredi soir, vers 17h30. Il était sur la rue Bercy, dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. Depuis, aucune trace de l'homme de 54 ans, qui est atteint d'Alzheimer.

Les enquêteurs réitérèrent leur demande d'aide à la population afin maximiser les chances de le localiser le plus rapidement possible.

Au moment de sa disparition, M. Degarie portait un chandail à manches courtes bourgogne et des bermudas bleus foncés. Il a une brûlure à l'avant-bras droit et une cicatrice à la main droite. Il mesure 1 m 85 et pèse 90 kilos. Il a les cheveux gris, les yeux bleus et parle français.

Toute personne ayant de l'information à transmettre concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133.