Trois jeunes retrouvés inconscients dans un spa

Deux garçons et une fille de 18 à 22 ans ont été retrouvés inconscients dans le spa extérieur d'une maison privée de Saguenay, samedi matin. Ils étaient toujours aux soins intensifs, en soirée, mais leur vie n'était plus en danger.

«On a eu l'appel vers 7h20 qui disait que trois jeunes étaient inconscients dans un spa. Ils avaient consommé de l'alcool et possiblement d'autres substances illicites», a dit le lieutenant Dominic Lemieux, du Service de la Sécurité publique de Saguenay.

Selon les premières informations recueillies par la police, un groupe d'amis qui faisait la fête vendredi soir a étiré les festivités jusqu'au petit matin à une résidence du quartier Rivière-du-Moulin, dans l'arrondissement Chicoutimi. C'est une autre jeune fille qui se trouvait avec eux qui a contacté les services d'urgence.

Les jeunes adultes ont été transportés à l'hôpital de Chicoutimi où ils se trouvaient toujours dans un état grave, mais plus critique, samedi soir. Il s'agit d'une fille de 18 ans et de deux garçons de 19 et 22 ans. Une enquête est en cours. Les jeunes seront interrogés dès que leur état le permettra.