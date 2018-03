La famille du petit Ariel réclame la relance de l'alerte AMBER

Ariel Jeffrey Kouakou mesure 140 cm (4 pieds 6 po), pèse 40 kg (80 lb), il a les yeux noirs et les cheveux noirs et il s'exprime en français.

«Remettez l'alerte AMBER», scandaient des dizaines d'amis, proches et bénévoles venus supporter la famille Kouakou lors d'une marche de solidarité tenue cet avant-midi. Les marcheurs ont symboliquement reproduit le chemin emprunté par l'enfant alors qu'il se rendait chez un ami dans le quartier Ahuntsic-Cartierville.

Ariel Jeffrey Kouakou n'a pas été vu depuis lundi midi.

«On croit de façon ferme qu'Ariel est détenu par quelqu'un qui, peut-être, manque de courage pour se confier. Nous lui pardonnons et nous l'implorons, avec tout notre coeur, de parler. On ne lui en veut pas. C'est un enfant qui doit être auprès de sa mère. Il manque à sa mère», a lancé un proche lors de la marche.

Plusieurs dizaines de parents, voisins et citoyens ont mis la main à la pâte samedi pour tenter de retracer le petit en faisant du porte-à-porte et en distribuant la fiche de disparition d'Ariel. «La décision n'était pas difficile à prendre. Nous avons deux enfants et si ça nous arrivait, on aimerait que des gens nous aident», a affirmé un couple sur place.

Sur le terrain, les policiers poursuivaient aussi leurs recherches et colligeaient les informations transmises.

Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, Ariel Jeffrey Kouakou quittait sa résidence familiale pour se diriger vers la maison d'un ami, située tout près. On l'aperçoit sur une vidéo de surveillance alors qu'il passe devant une station-service.

Le Service de police de la Ville de Montréal a par ailleurs décidé de déménager son poste de commandement aux Galeries Normandie, un centre commercial que l'enfant fréquentait.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal, au 514 393-1133, ou en composant le 9-1-1.

- Avec La Presse canadienne