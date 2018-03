Un restaurant à déjeuners flambe sur la rue Saint-Denis

Personne n'a été blessé. Une dizaine de résidants ont été évacués.

L'incendie a commencé vers 6h30 dans le sous-sol, puis s'est propagé aux étages supérieurs. Vers 10h30, l'incendie était maintenant «sous contrôle», mais n'était toujours pas «maîtrisé», a indiqué à La Presse John Primiani, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal.

«Il est difficile à maîtriser, c'est beaucoup beaucoup de travail. Il y a une relève des pompiers constante», a-t-il expliqué.

Une cinquième alarme a été déclenchée en raison de l'ampleur du brasier et des risques de propagation aux immeubles voisins. Le bâtiment en question se trouve sur la rue Saint-Denis, tout près du square Saint-Louis et de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

La cause de l'incendie demeure inconnue.