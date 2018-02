L'ado retrouvé au fond d'une piscine est décédé

« Le décès est sous investigation par le coroner, Dr Louis Normandin », a indiqué dans un courriel Chloé Bernier, en charge des communications du Bureau du coroner. « Son investigation ne fait que débuter et vise à éclaircir les causes probables et les circonstances du décès. »

« C'est dur car on avait espoir. Il était fort et solide », a confié un oncle, mercredi matin, alors que la famille était en direction de l'hôpital.

Jeudi dernier en matinée, B.* est tombé dans la piscine du quartier Rosemont. On ignore combien de temps il est resté sous l'eau avant que les élèves du groupe suivant le sien le remarquent. Il était dans le coma depuis, sa famille à son chevet.

Entre les murs de l'École secondaire Père-Marquette, les journées sont difficiles depuis le drame. L'équipe de soutien qui a été déployée par la Commission scolaire de Montréal (CSDM) est toujours sur place, disponible pour les élèves comme pour les enseignants.

Le Service de police de la Ville de Montréal s'est rendu sur place et a fait un rapport d'événement. Mais aucune enquête n'est en cours, puisque l'accident n'est pas considéré comme criminel.

Un inspecteur de la Régie du bâtiment se rendra sur place aujourd'hui pour vérifier la conformité des lieux où se trouve la piscine du centre Père-Marquette. « La Régie ne fait pas d'enquête, nous vérifions si la réglementation est respectée, précise Sylvain Lamothe, porte-parole de la Régie. Par exemple, dans le cas d'un lieu de baignade, on va voir si les équipements nécessaires sont présents, si le surveillant a la qualification requise, etc. Et si les éléments sont non conformes, on va émettre un avis. »

* Seule la première lettre de son prénom a été utilisée pour désigner l'adolescent.