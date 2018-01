Un meurtrier s'évade de l'Institut Philippe-Pinel

Sean Brennan a quitté l'établissement le 22 janvier vers 13h15. Selon les autorités, il pourrait représenter un danger pour lui-même. En 2012, l'homme a été reconnu par le tribunal non criminellement responsable d'un meurtre commis en janvier 2011.

La dernière fois qu'il a été vu, Sean Brennan portait un manteau long noir, un jeans gris et un chandail à manches courtes noires.

Il pourrait se trouver dans la grande région de Montréal ou dans le secteur d'Alexandria en Ontario, selon la Sûreté du Québec.

Sean Brennan mesure 1,80 m (5'11'') et pèse 95 kg (210 lb). Il a les cheveux rasés et les yeux verts. Il s'exprime en anglais et en français.

«Toute personne qui l'apercevrait est priée de contacter immédiatement le 911 et de ne pas tenter de l'intercepter», indique la Sûreté du Québec. Toute information qui permettrait de le localiser peut être transmise de façon confidentielle et anonyme à la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.