Explosion à Mirabel: «Un gars en feu roulait dans la neige»

« Il y a eu un bruit d'explosion vers 4 h du matin, et on a entendu un cri de mort. Je me demandais c'était quoi... j'ai regardé devant chez nous et il y avait un gars en feu qui roulait dans la neige. Il y en avait un autre dans la rue avec le toupet en feu », a raconté à La Presse Julio Tavares, un résidant de la rue Saint-Michel, à Mirabel.

La conjointe de M. Tavares est sortie porter secours aux deux hommes. Une autre voisine, infirmière de profession, leur a ensuite prodigué les premiers soins avant l'arrivée des ambulanciers.

Les deux hommes gravement brûlés seraient âgés dans la vingtaine. Ils ont été transportés à l'unité des grands brûlés de Montréal. « On craint pour leur vie », affirme l'agent Pierre Morel, porte-parole de la police de Mirabel.

La maison est séparée en deux appartements locatifs et le propriétaire n'habite pas sur les lieux. Outre les deux hommes brûlés, une femme dans la vingtaine a aussi été blessée, mais plus légèrement. Elle se trouvait dans le deuxième appartement, séparé de celui des hommes.

La cause de l'explosion n'est pas encore connue car vers 11 h, les enquêteurs n'avaient pas encore entrepris la fouille des décombres. Plusieurs hypothèses seront examinées.

Le Service de police de la Ville de Mirabel mène l'enquête en collaboration avec la Sûreté du Québec.