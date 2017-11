Incendies criminels à Montréal: le SPVM recherche quatre suspects

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche quatre individus en lien avec deux incendies criminels visant un appartement de l'avenue du Parc, qui ont eu lieu à Montréal les 22 et 29 octobre dernier.

Dans les deux cas, les suspects ont utilisé le même modus operandi, soit le versement d'un accélérant sur le tapis du corridor jusqu'à la porte de l'appartement visé avant de mettre le feu.

Le premier incendie a eu lieu le 22 octobre dernier dans l'appartement situé entre les rues Prince-Arthur Ouest et Léo-Parizeau. L'incendie a été perpétré par deux hommes à la peau blanche vêtus d'une casquette et d'un kangourou noirs. L'un des hommes portait une barbe. Son kangourou portait le logo des Blue Jays de Toronto.

Le deuxième incendie a été perpétré dans le même appartement le 29 octobre dernier par un homme à la peau blanche et un homme à la peau noire.

L'homme à la peau blanche est bedonnant et portait un manteau et un kangourou noirs. Il a les cheveux noirs, un début de calvitie et une marque ou une cicatrice à la tête.

L'homme à la peau noire portait une casquette foncée avec l'inscription « Celtics » en vert sur le devant et sur le côté droit.

Quiconque possédant de l'information qui pourrait permettre d'identifier et de localiser les suspects recherchés peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.