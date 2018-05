L'ex-entraîneur Michel Arsenault arrêté pour agressions sexuelles

Gabrielle Duchaine

Un ancien entraîneur de gymnastique de haut niveau, Michel Arsenault, a été arrêté ce matin et fait face à sept chefs d'accusation d'agression sexuelle et de voies de fait sur des filles mineures alors qu'il était en position d'autorité. Les faits reprochés sont survenus à Montréal à la fin des années 1980 et au début des années 1990.