Des officiers du SPVM soupçonnés d'abus de confiance

C'est du moins ce qui ressort d'une déclaration sous serment au soutien d'un mandat obtenu par la SQ pour perquisitionner au quartier général du SPVM, rue Saint-Urbain, le 26 octobre dernier, et dont les quotidiens The Gazette et La Presse ont obtenu une copie hier, après s'être adressés aux tribunaux.

Rappelons que la SQ soupçonne M. Sawaya d'avoir réclamé, pendant une longue période, sans y avoir droit, des primes de fonction de sergent en fonction supérieure. M. Sawaya n'est pas accusé. Toutefois, il a été suspendu avec traitement en attendant la suite de l'enquête de l'équipe intégrée de la SQ mandatée pour faire la lumière sur les différentes allégations qui touchent le SPVM.

Les noms des policiers et témoins impliqués sont caviardés dans le document de 24 pages. En revanche, on comprend que les enquêteurs de la SQ ont interrogé quelques témoins, dont un semble important dans l'histoire.

DÉNONCIATIONS IGNORÉES

Ce dernier raconte être arrivé dans une nouvelle section en 2014 et s'être rendu compte qu'il n'avait aucun contrôle sur les heures supplémentaires facturées. Il a demandé les accès informatiques nécessaires pour vérifier si les heures supplémentaires facturées concordaient avec celles effectuées sur le terrain. Il a constaté que certaines personnes avaient réclamé des primes de fonction supérieure au cours des 10 ou 12 derniers mois, et que cela avait été fait régulièrement.

Il a dit avoir fait, à partir de 2015, cinq tentatives de dénonciation auprès d'autres policiers que l'on devine être des supérieurs, et un membre de la Division des affaires internes.

« Un policier n'est pas très intéressé et s'inquiète, peut-on lire dans le document. On comprend qu'un policier ne veut absolument pas toucher à ce dossier. Nous sommes en 2015 et une course à la direction du SPVM est en cours. Un policier mentionne au dénonciateur que ce n'est pas urgent et qu'ils en reparleront. Le dénonciateur reparle à un policier, ce dernier ne s'occupe pas du dossier et ne semble pas avoir l'intention de s'en occuper. Le dénonciateur se rend à la Division des affaires internes pour rencontrer un policier et lui fait part de ses constatations. Le policier lui répond que ce n'est pas grand-chose, qu'on ne pourrait pas faire la preuve, que ce n'était peut-être que des mauvaises pratiques et que ça allait peut-être impliquer d'autres cadres. »