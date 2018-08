Il tranche la gorge d'un homme avec une lance en se disputant sur son chat

Un Montréalais a reconnu mardi avoir tué le fils de sa compagne avec une lance artisanale et un ciseau le soir de l'anniversaire de cette dernière en novembre 2015. Complètement ivre, Philippe Gloutney s'est disputé avec Lee-Christopher Larocque au sujet de son chat avant de lui trancher la gorge et de lui planter une lance dans la main.

Deux semaines avant le début de son procès devant jury, Philippe Gloutney a plaidé coupable mardi matin à des accusations d'homicide involontaire et de voies de fait graves. L'homme de 44 ans était initialement accusé du meurtre prémédité, puis du meurtre non prémédité de Lee-Christopher Larocque, âgé de 38 ans. Cheveux courts, barbe rasé, Philippe Gloutney ne ressemble en rien à l'homme aux cheveux hirsutes arrêté il y a trois ans.

Selon le résumé des faits présenté au juge François Dadour, Philippe Gloutney avait consommé au moins 18 bières en plus d'une poignée de shooters de Sambuca, le 6 novembre 2015. Il participait à une fête pour le 55e anniversaire de Christine Brooks, sa colocataire et ex-conjointe qu'il tentait de reconquérir. Les deux partageaient un appartement avec Lee-Christopher Larocque, le fils de Christine Brooks. Une situation qui ne faisait pas l'affaire de l'accusé.

À son retour à l'appartement avec Christine Brooks au terme de la fête bien arrosée, Philippe Gloutney se souvient s'être disputé à propos de son chat avec Lee-Christopher Larocque, puis d'avoir perçu un mouvement menaçant de ce dernier. Il dit n'avoir aucun souvenir du reste de la soirée.

Un peu avant minuit, Christine Brooks appelle le 911. « Il est en train de nous tuer. Nous avons été poignardés, moi et mon fils », lance-t-elle, en désignant «Philippe Gloutney» au bout du fil. La quinquagénaire a subi une profonde coupure à l'avant-bras qui lui a causé des dommages permanents au niveau de sa coordination.

Philippe Gloutney a asséné pas moins de trois coups mortels à Lee-Christopher Larocque, dont de profondes coupures au cou et thorax. Cette dernière était si profonde que son poumon gauche a été touché. Du sang de la victime a été retrouvé sur une paire de ciseaux et la lame de deux lances artisanales, composées d'un couteau attaché à un bâton de bois avec du papier collant.

Les observations sur la peine à imposer auront lieu le 14 septembre prochain.

Philippe Gloutney «regrette énormément» ses gestes, a fait valoir son avocate Me Sharon Sandiford en mêlée de presse. « Ce sont des circonstances très très tristes. Non seulement la victime avait des problèmes d'alcool, mon client avait des problèmes d'alcool et malheureusement quand on a des personnes intoxiquées ensemble, la moindre chose peut faire un éclatement pour une stupidité », a-t-elle déclaré.