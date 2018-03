Disparition d'Ariel Kouakou: la thèse de l'accident privilégiée

« Il a été vu pour la dernière fois à 11h25 à proximité du cours d'eau. Et nous n'avons aucune image sur des caméras de surveillance autour qui le montrent s'éloigner. On travaille l'hypothèse de l'accident et nos recherches se concentrent sur le cours d'eau », affirme l'inspecteur Ian Lafrenière.

Les enquêteurs continuent de travailler d'arrache-pied, dit-il. « C'est un dossier difficile. Nos enquêteurs sont des pères et des mères de famille, ils y mettent beaucoup d'énergie. »