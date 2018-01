Un Montréalais tué par erreur dans un parc pour une histoire de coeur

«Rakesh Jankie et Marlon Henry ont erronément ciblé et tiré Fehmi Sen en pensant qu'il était Volkan Demirel. Néanmoins, ils lui ont enlevé la vie à la suite d'une bête dispute. Il n'était en rien mêlé à ce conflit. Il a été simplement tué parce qu'il a été mal identifié par les tireurs», a expliqué au jury la procureure de la Couronne Yasaman Jahanbakhsh dans son exposé introductif.

Cette «bête dispute» portait sur l'ancienne petite amie de l'accusé Rakesh Jankie, 28 ans. Cette dernière fréquentait maintenant un certain Islem Ouremdane. La veille du meurtre, un conflit avait éclaté entre les deux accusés et Volkan Demirel et Islem Ouremdane. L'accusé Marlon Henry, 28 ans, avait lancé cette menace à Volkan Demirel : «vous êtes morts les gars». Ce dernier avait rétorqué une menace similaire.

Le jour du meurtre, le 30 mai 2013, les deux accusés sont au parc Kent dans le quartier Côte-des-Neiges. Ils croisent alors Islem Ouremdane, accompagnés de la femme au coeur du conflit et de la victime Fehmi Sen. Les deux accusés sont alors persuadés que Fehmi Sen est en fait Volkan Demirel, qui les a menacés de mort la veille. «Or, la victime n'était même pas là la veille. Islem Ouremdane est intervenu en disant qu'ils se trompaient de personne», soutient Me Jahanbakhsh.

Toujours selon la version de la poursuite, quelques minutes plus tard, un véhicule Lincoln Navigator s'avance vers le groupe d'amis à deux reprises. À la seconde occasion, la vitre arrière du véhicule s'abaisse, une arme apparaît et Fehmi Sen est atteint une fois à la poitrine devant ses amis.

Les témoins de la mort de Fehmi Sen présents au parc Kent ce jour-là seront appelés à la barre au cours du procès qui devait durer huit semaines au palais de justice de Montréal. Un autre témoin important, Kshawn Rocque viendra raconter au jury qu'il se trouvait avec Rakesh Jankie et Marlon Henry au moment précis où le tir était tiré dans la voiture.

«Kshawn Rocque va dire qu'il était assis derrière le chauffeur Shorn Carr et que Marlon Henry était assis à côté de lui, et que c'est de là qu'est venu le tir. Il va dire que Rakesh Jankie était assis à l'avant du côté passager. Rocque va témoigner sur les déplacements des accusés avant et après le coup de feu», a dit la procureure Yasaman Jahanbakhsh.

Le procès devant le juge Guy Cournoyer se poursuit aujourd'hui. Me Marie-Claude Bourassa et Me Jahanbakhsh représentent la poursuite, tandis que Me Ronnie MacDonald et Me Marie-Hélène Giroux défendent les accusés.